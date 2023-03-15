В Сочи от истощения умер месячный младенец блогера-сыроеда Максима Лютого
Кроха родился в домашних условиях, роды принимал отец ребенка. К медикам родители обратились только тогда, когда малышу стало совсем плохо.
По предварительным данным, месячный ребенок питерского блогера Максима Лютого умер от истощения и пневмонии. ЧП случилось в Сочи, уточняет Мослента.
Новорожденный скончался по пути в больницу.
Отец ребенка известен, как сыроед, пропандирующий свою систему питания в соцсети. По данным Telegram-канала "112", малыш родился в домашних условиях, акушером выступил сам Лютый.
Медикам кроху родители не показывали, и забеспокоились только тогда, когда его состояние стало очень тяжелым. В отношении матери малыша возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде.
Максим Лютый создал методику «очищения организма». Он ведет личный блог в соцсетях, в котором пропагандирует отказ от мяса и любой еды, которая подвергается термической обработке.
Кроме того, блогер практикует праноедение (то есть питание энергией солнца, без воды и пищи).
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Антон Райт
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