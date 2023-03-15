Блэк Чайна говорит, что Тайга "собрал" ее вещи и выгнал ее из своего дома, чтобы быть с Кайли Дженнер

Она сказала Джейсону Ли, что рэпер "упаковал" ее вещи и выгнал ее, когда они расстались в 2014 году. Тайга была замечена, проводя время с Дженнер, которой в то время было 17 лет, всего несколько месяцев спустя.

Чайна и Тайга встречались в период с 2011 по 2014 год, и у них есть общий сын, Кинг.

Всего через несколько месяцев после того, как они расстались, Тайга, 24 года в то время, был замечен, проводящим время с Кайли Дженнер, которой тогда было 17, согласно Billboard .

Хотя Тайга и Кайли оба настаивали на том, что сначала их отношения были платоническими, в феврале 2015 года Йе, бывший Канье Уэст, который был женат на старшей сестре Кайли.

Ким Кардашьян, рассказала "The Breakfast Club", что у них были отношения.

Тайга и Кайли оставались вместе до 2017 года.