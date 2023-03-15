Чулпан Хаматова приобрела в Риге квартиру стоимостью один миллион евро

Площадь апартаментов 200 квадратных метров. Актриса пока не подтвердила факт покупки недвижимости.

Чулпан Хаматова приобрела элитную недвижимость в Латвии.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки», народная артистка России купила в Риге квартиру стоимостью 1 миллион евро.

Площадь апартаментов - 200 квадратных метров. Издание уточняет, что в квартире время от времени видят брата актрисы, живущего на две страны.

Сама Чулпан Хаматова факт покупки недвижимости пока не подтверждала информацию.

Ранее Николай Басков обвинил актрису в растрате средств из благотворительного фонда «Подари жизнь». Певец заявил, что Хаматова имела корыстный мотив и все делала себе в угоду.