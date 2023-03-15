Чулпан Хаматова приобрела в Риге квартиру стоимостью один миллион евро
Площадь апартаментов 200 квадратных метров. Актриса пока не подтвердила факт покупки недвижимости.
Чулпан Хаматова приобрела элитную недвижимость в Латвии.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки», народная артистка России купила в Риге квартиру стоимостью 1 миллион евро.
Площадь апартаментов - 200 квадратных метров. Издание уточняет, что в квартире время от времени видят брата актрисы, живущего на две страны.
Сама Чулпан Хаматова факт покупки недвижимости пока не подтверждала информацию.
Ранее Николай Басков обвинил актрису в растрате средств из благотворительного фонда «Подари жизнь». Певец заявил, что Хаматова имела корыстный мотив и все делала себе в угоду.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Антон Райт
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