Скандал на премии Juno Awards 2023: в момент выступления Аврил Лавин на сцену выскочила женщина топлесс
Певица выдержала удар, попросив протестантку прикрыть грудь. Ведущий церемонии отметил, что звезда держалась в этот момент, как чемпионка.
Аврил Лавин прямо на сцене столкнулась с топлесс-протестующей, которая борется за охрану окружающей среды. Инцидент случился, когда певица выступала на премии Juno Awards - канадского эквивалента британской.
Как только звезда поднялась на сцену, женщина выбежала на сцену и стала позади нее. На ее обнаженной спине была надпись "спасите зеленый пояс" - предположительно, это протест против жилищного строительства в городе Онтарио.
Лавин попыталась закончить свою речь, и сказала скандалистке "убери", похлопав себя по груди. Затем охранник увел протестантку со сцены.
Ведущий церемонии, актер Шанг-Чи Симу Лю, похвалил Лавин за то, что она "держалась с этой леди топлесс как чемпионка".
В ноябре правительство Онтарио издало новые правила по изъятию 7400 акров охраняемой зеленой зоны и открытию ее для жилищного строительства, при этом к 2025 году планируется построить 50 000 новых домов.
Этот шаг, который подвергся критике со стороны экологических групп, расследуется генеральным аудитором провинции и комиссаром по неподкупности.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Алексей Гладкий
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