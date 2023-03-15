Скандал на премии Juno Awards 2023: в момент выступления Аврил Лавин на сцену выскочила женщина топлесс

Певица выдержала удар, попросив протестантку прикрыть грудь. Ведущий церемонии отметил, что звезда держалась в этот момент, как чемпионка.

Аврил Лавин прямо на сцене столкнулась с топлесс-протестующей, которая борется за охрану окружающей среды. Инцидент случился, когда певица выступала на премии Juno Awards - канадского эквивалента британской.

Как только звезда поднялась на сцену, женщина выбежала на сцену и стала позади нее. На ее обнаженной спине была надпись "спасите зеленый пояс" - предположительно, это протест против жилищного строительства в городе Онтарио.

Лавин попыталась закончить свою речь, и сказала скандалистке "убери", похлопав себя по груди. Затем охранник увел протестантку со сцены.

Ведущий церемонии, актер Шанг-Чи Симу Лю, похвалил Лавин за то, что она "держалась с этой леди топлесс как чемпионка".

В ноябре правительство Онтарио издало новые правила по изъятию 7400 акров охраняемой зеленой зоны и открытию ее для жилищного строительства, при этом к 2025 году планируется построить 50 000 новых домов.

Этот шаг, который подвергся критике со стороны экологических групп, расследуется генеральным аудитором провинции и комиссаром по неподкупности.