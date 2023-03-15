Летающий суперкар: в США представили машину будущего, которая передвигается по земле и по воздуху

Fusion JC7 может разогнаться до ста километров в час менее чем за четыре секунды, его крейсерская скорость составляет 840 километров в час.

Летающий суперкар перестал быть мечтой воображения. Теперь это стало реальностью: дизайнер Грег Браун из Калифорнии представил концепт-кар Fusion JC7 с реактивным двигателем.

Новый электрический "летающий автомобиль" может пилотировать любой человек с водительскими правами.

В настоящее время он напоминает растянутый Bugatti, длина суперкара 7 с половиной метров вместе с крыльями. При парковке реактивного автомобиля задний стабилизатор складывается, сокращая общую длину.

Творение Брауна - не просто eVTOL: термоядерный синтез делает его невероятно быстрым на земле и в воздухе. На земле машина становится полностью электрической - с двумя моторами Tesla общей мощностью 1000 л.с.

JC7 может разогнаться до ста километров в час менее чем за четыре секунды. Установленные в полу аккумуляторы LG Chem также обеспечивают автомобилю запас хода в 240 километров.

Крейсерская скорость JC7 составляет 840 километров в час. При такой скорости летающий автомобиль может проехать более тысячи километров по воздуху с полным 300-галлонным топливным баком.

Сейчас проект проходит тестирование в области вычислительной гидродинамики для определения моментов качки и коэффициента лобового сопротивления.

Браун уверен, что все сработает:

Я представил этот дизайн докторам наук Стэнфорда на их аэрокосмической программе, и им это понравилось, - сказал он Robb Report. Двигатели, крылья и другие компоненты аналогичны существующим бизнес-джетам. Так что вопрос не в том, сработает ли это, а скорее в том, чтобы максимизировать производительность и найти кого-то, кто захочет это развивать .

Чтобы поездка в будущее состоялась, дизайнеру нужно найти инвесторов. Браун ожидает, что разработка прототипа обойдется примерно в 20 миллионов долларов, а реактивный автомобиль после запуска в производство будет стоить 2,5 миллиона долларов.

Fusion не предназначен для забавы человека, который уже владеет всем остальным. По слова Брауна, он служит очень конкретной цели: экономии времени. Цель Fusion - сделать частные полеты максимально эффективными.

С его помощью можно легко добраться из Нью-Йорка в округ Колумбия и обратно, - уточнил дизайнер. Реактивный автомобиль доставит в любую точку любого города всего за 40 минут езды. Это даже быстрее, чем вертолет. К тому же с Fusion не придется брать такси до аэропорта.

Технология посадки реактивного автомобиля, по словам Брауна, также делает его подходящим для целого ряда аэропортов. Благодаря большим тормозам гиперкара из углеродного волокна, Fusion может остановиться всего за 760 метров.

Но самое главное, чтобы управлять такой машиной, не обязательно быть хорошим пилотом. Браун отметил, что она многое сделает за водителя сама.