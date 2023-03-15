Машкова сообщила, почему никогда не вернется в Россию

Актриса Мария Машкова, отец которой Владимир Машков, поддерживающий Россию в ситуации с Украиной, заявила, что не вернется в Россию. Знаменитость назвала причины своего нежелания возвращаться на родину.

Актриса Мария Машкова, общаясь в социальных сетях со своими подписчиками, рассказала, почему возвращение в Россию не входит в ее планы.

Знаменитость считает, что лишится свободы сроком в 15 лет в РФ за то, что позволяла себе высказывания против действий российских властей в ситуации с Украиной.

Так как сидеть в тюрьме актриса не планирует, то и возвращаться на родину незачем.

На вопрос об отношениях со своим родителем и коллегой Владимиром Машковым Мария ответила, что старается сохранить в своем сердце любовь к близкому родственнику.

Артистка не стала скрывать, что делать это все сложнее и сложнее после каждого публичного выступления ее отца.