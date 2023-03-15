Элеонору Уильямс посадили на восемь с половиной лет за ложь об изнасиловании

Джордану Тренгову было всего 18 лет, когда Элеонора Уильямс обратилась в полицию Камбрии, заявив, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал после ночной прогулки в 2019 году.

Он был арестован и содержался в тюрьме вместе с настоящими сексуальными преступниками и педофилами, прежде чем детективы установили, что у него было алиби на рассматриваемую ночь, и освободили его без предъявления обвинений.

Уильямс не проявила раскаяния, поскольку во вторник ее посадили в тюрьму на восемь с половиной лет за ряд ложных заявлений об изнасиловании о нем и других мужчинах, а также за ложь о том, что она стала жертвой азиатской банды грумеров. Она обвинила одного мужчину в изнасиловании после того, как он просто попросил свет на улице.

Мистер Тренгов, который пытался покончить с собой после того, как его дом был намалеван словом ‘насильник’, заявил, что теперь планирует принять меры против полиции.

Он сказал: “Я не думаю, что приговор достаточно длинный, на мой взгляд, за то, что она сделала со всеми нами".

Мужчина, который провел десять недель в предварительном заключении в тюрьме, и на его дом напали линчеватели после того, как его ложно обвинил в изнасиловании фантаст из Facebook, заявил, что планирует подать в суд на полицию за свое испытание.