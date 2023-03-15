Южная Корея рассматривает предложение о 69-часовой рабочей неделе

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассматривает новое предложение, призывающее сократить рабочую неделю максимум до 69 часов.

В предложении, которое было выдвинуто консервативным министерством труда 6 марта, компании смогут увеличить максимальное количество рабочих часов в неделю с нынешних 52 часов.

Предложение будет находиться на общественном рассмотрении до тех пор, пока оно не будет направлено в Национальное собрание для утверждения не позднее июля.

С момента объявления предложения правительство столкнулось с резкой негативной реакцией со стороны южнокорейских миллениалов и поколения Z, которое в Корее называют “поколением MZ”.

По словам пресс-секретаря президента Ким Ын Хе, распоряжение Юна о пересмотре предложения поступило после того, как среди работающего населения и либеральной оппозиции правительства преобладали сильные мнения.