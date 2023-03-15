‘Бесконечные летние каникулы’ Майли Сайрус занимают первое место в Великобритании

Восьмой студийный альбом американской поп-звезды лидирует в середине недели в чартах, и вряд ли его кто-то превзойдет.

По данным Official Charts Company, альбом Endless Summer Vacation (через RCA) почти вдвое превышает продажи своего ближайшего конкурента, британской группы Sleaford Mods Grim (Rough Trade), и собирается стать ее вторым лидером чартов.

Сайрус также возглавлял официальный британский чарт альбомов в 2013 году с Bangerz.

“Бесконечные летние каникулы”, конечно же, возглавляет песня "Flowers", которая последние восемь недель возглавляет официальный британский чарт синглов.

Судя по данным чарта синглов за середину недели, “Flowers” находится на вершине уже девятую неделю, а трек с альбома “River” может занять 13-е место.

В нынешнем виде ветеран электронного дуэта Sleaford Mods может занять четвертое место в топ—10 Великобритании — и лучшее в карьере - вместе с британским Grim, который готовится к старту № 2.