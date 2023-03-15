Bloomberg: 3 страны ЕС просят снизить потолок цен на нефть из России до $51,45

Не менее трёх европейских государств попросили администрацию Евросоюза о снижении потолка цен на российскую нефть.

15 марта журналисты американского новостного агентства Bloomberg со ссылкой на инсайдера уведомили о том, что Литва, Эстония и Польша, являющиеся регулярными членами Европейского Союза, попросили администрацию Брюсселя о снижении лимита цен на российскую нефть до $51,45 за баррель.

По данным Bloomberg, постоянные представители Польши, Литва и Эстонии в ЕС настаивают на уменьшении потолка цен в отношении нефти из России ровно на пять процентов ниже рыночной. Известно, что в настоящий момент потолок цен на российскую нефть установлен в районе 60 долларов.

Аналитики Bloomberg заявили, что в минувшем январе правительство Российской Федерации смогло выручить 13 миллиардов долларов за счёт экспорта нефти, в то время как понижение потолка цен на неё лишит Россию дополнительных $650 миллионов дохода.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря 2023 года и носит рекомендательный характер, в рамках которого страны ЕС предлагают другим государствам покупать данный ресурс у России по конкретной стоимости. Также данное постановление запрещает странам Европейского союза импортировать нефть из РФ морским путём.

Характерно, что позднее Владимир Путин подписал президентский указ, которым запретил продавать российскую нефть недружественным государствам, поддержавшим западный потолок цен.