Выступление Little Big на Бали, запланированное на 16 марта, не состоится

Концерт российской группы "Little Big", солисты которой покинули родное государство, был отменен на Бали.

Дело в том, что концерт популярного российского коллектива " Little Big" на Бали, который был должен пройти 16 марта, не состоится.

Новость сообщили представители группы на своей странице в социальных сетях, заверив, что мероприятие просто перенесено на 8 апреля.

Те, кто не сможет посетить выступление музыкантов в этот день, могут вернуть средства, потраченные на билет.

Поклонники артистов выразили недовольство отменой концерта, ведь об этом стало известно лишь за день до события.

Комментарии недовольных фанатов звезды оставили без ответа. О причинах отмены мероприятия также ничего неизвестно.