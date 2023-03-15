В компании "Транснефть" сообщили об обнаружении взрывного устройства на участке трубопровода "Дружба".

Днём среды, 15 марта, репортёры новостного агентства "Тасс" со ссылкой на администрацию российского энергоконцерна "Транснефть" уведомили, что на одном из участком газовой магистрали "Дружба" в Брянской области Российской Федерации обнаружено зафиксированное на трубе взрывное устройство кустарного типа.

В "Транснефти" предполагают, что доставка бомбы к нефтепроводу "Дружба" была произведена посредством беспилотного летательного аппарата, который технически мог сбросить взрывное устройство на участок газопровода во время разведывательного полёта над ним.

Также журналисты "ТАСС" подчёркивают, что сброс бомбы произошёл в районе НПС "Новозбыково", где нефть не прокачивается. В "Транснефти" предполагают, что целью несостоявшегося теракта являлся не подрыв трубопровода, а массовое убийство мирных граждан, живущих и работающих в данном районе.

Кроме того, администрация "Транснефти" сообщает, что по предварительной версии сброс взрывного устройства на отрезок нефтепровода "Дружба" с коптера был осуществлён украинскими спецслужбами, которые ранее неоднократно совершали диверсии в отношении энергетических объектов РФ.

Накануне западные СМИ опубликовали сведения о том, что к терактам на "Северных потоках" причастна некая проукраинская группировка, состоящая из шести человек и финансируемая украинским олигархом, являющимся близким другом Владимира Зеленского.