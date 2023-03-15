Еще один похититель каталитического нейтрализатора погиб под автомобилем в США

Первый вор в Калифорнии погиб в прошлом месяце, когда владелец транспортного средства, который дремал за рулем во время кражи, проснулся и неосознанно переехал его.

Теперь WSAV-TV в Саванне, штат Джорджия, сообщает, что полиция округа Чатем, штат Джорджия, ответила на звонок на прошлой неделе, когда сотрудник автостоянки обнаружил мертвого мужчину под одной из своих машин.

Чиновники заявили, что сцена указывает на то, что он пытался снять каталитический нейтрализатор, прежде чем автомобиль упал на него.

Воры, как правило, выбирают внедорожники и пикапы, чтобы избежать этой проблемы. Более высокие автомобили предлагают больше места, чтобы скользить или ползти под ними и использовать пилу, необходимую для удаления каталитического нейтрализатора. Мы не знаем, какой автомобиль упал на незадачливого вора, но, скорее всего, это седан или минивэн , или любимый ворами Toyota Prius.

В отчете не говорится, но автомобиль, должно быть, был поднят, чтобы упасть.

Каталитические нейтрализаторы являются популярной мишенью для воров, ищущих быструю зарплату, потому что металлы, используемые для их изготовления — палладий, платина и родий, могут принести солидную сумму на менее чем стоящем складе утилизации или перерабатывающем предприятии.

Было предложено несколько средств, в том числе выгравировать VIN-код автомобиля на конвертере или лучше прикрутить его к автомобилю, но тенденция сохраняется.