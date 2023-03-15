Мужчина из Флориды, отбывающий 400-летний тюремный срок, освобожден после оправдания
57-летний Сидни Холмс был осужден в апреле 1989 года за ограбление 1988 года, в котором его обвинили в том, что он был водителем для побега.
Холмс был осужден за то, что 19 июня 1988 года, по данным прокуратуры штата, он был признан виновным в том, что выполнял роль водителя для двух мужчин, которые ограбили двух человек под дулом пистолета и угнали одну из машин жертвы к западу от Форт-Лодердейла, штат Флорида. Двое грабителей остаются неопознанными.
Холмс связался с Отделом пересмотра обвинительных приговоров государственного прокурора (CRU) в 2020 году и сообщил следователям, что он невиновен.
Затем CRU определил, что у Холмса было правдоподобное заявление о невиновности.
Во время рассмотрения дела Холмса CRU установило, что опознание Холмса свидетелем во время первоначального расследования, вероятно, было неправильным и что не было никаких доказательств, связывающих Холмса с ограблением, кроме ошибочной идентификации.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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