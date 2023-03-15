Соц сеть Koo от OpenAI в Индии интегрирует chatGPT

Конкурент Twitter в Индии интегрирует chatGPT, чтобы бросить вызов доминированию компании, возглавляемой Илоном Маском

Платформа позволит пользователям использовать chatGPT непосредственно в приложении для создания сообщений о текущих событиях, политике, поп-культуре или любом событии — это может существенно помочь им перемещаться по блоку авторов, не сталкиваясь с ненужными проблемами, говорится в отчете.

“Это поможет создателям черпать вдохновение в том, что создавать”, - сказал Маянк Бидаватка, соучредитель Koo. “Они могли бы спросить (ChatGPT) о последних новостях в своем регионе, а затем написать свои мысли”.

Первоначально эта функция будет доступна исключительно для проверенных учетных записей Koo, и в конечном итоге планируется распространить ее на всех пользователей, отмечается в отчете.