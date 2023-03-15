Соц сеть Koo от OpenAI в Индии интегрирует chatGPT
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Платформа позволит пользователям использовать chatGPT непосредственно в приложении для создания сообщений о текущих событиях, политике, поп-культуре или любом событии — это может существенно помочь им перемещаться по блоку авторов, не сталкиваясь с ненужными проблемами, говорится в отчете.
“Это поможет создателям черпать вдохновение в том, что создавать”, - сказал Маянк Бидаватка, соучредитель Koo. “Они могли бы спросить (ChatGPT) о последних новостях в своем регионе, а затем написать свои мысли”.
Первоначально эта функция будет доступна исключительно для проверенных учетных записей Koo, и в конечном итоге планируется распространить ее на всех пользователей, отмечается в отчете.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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