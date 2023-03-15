В рамках церемонии Оскара-23 Донателла Версаче посетила вечеринку фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом

В мероприятии приняли участие и многие другие американские звезды. За вечер было собрано 9 миллионов долларов для людей, которым недоступна медпомощь.

Элтон Джон был в центре внимания впечатляющего показа Versace в Лос-Анджелесе. А Донателла побывала на вечеринке суперзвезды, посвященной сбору средств для больных СПИДом.

Ее покойный брат Джанни был другом и соратником музыканта, также помогал ему собирать средства для фонда, разрабатывал футболки для его туров и поддерживал в других начинаниях. А Джон, в свою очередь, сочинял песни для показов дизайнера и выступал на его вечеринках.

Донателла на вечеринке фонда Элтона сидела рядом с Джоном. Не исключено, что в том числе и ее присутствие позволило собрать рекордную сумму помощи - 9 миллионов долларов.

Часть проданных на аукционе вещей при этом принадлежала Versace. Один из нарядов, к слову, был продан за 100 000 долларов.

Модное мероприятие посетили также многие другие звезды шоу-бизнеса США. Актриса и певица Микаэла Хаэ Родригес подчеркнула, что многим категориям граждан страны недоступна медпомощь, потому такие сборы очень важны.

Из-за неравенства, включая отсутствие доступа к средствам профилактики, вероятность заражения ВИЧ у трансгендерных женщин на 66 процентов выше, чем у населения в целом. Ошеломляюще, - заявила она.

Гости приезжали на вечеринку на "кадиллаках", потягивали "Дон Хулио" и позировали для видеороликов в очках Элтона Джона. Затем им предложили ужин и концерт японской поп-звезды Рины Саваямы.

Саваяма и Джон вместе вышли на сцену, чтобы спеть “Chosen Family”.

Ранее, в прошлом году, Элтон Джон заявлял, что он с мужем Дэвидом Фернишем в Южной Африке познакомился "с невероятными молодыми людьми и группами ЛГБТ+", которые живут "здоровой жизнью" благодаря их поддержке.