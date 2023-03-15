Фридайвер из Чехии превзошел себя, нырнув на рекордную глубину подо льдом швейцарского озера

За 1 минуту 54 секунды спортсмен погрузился на глубину 52,1 метра, температура воды при этом была от 1 до 4 градусов по Цельсию.

Рекордное вертикальное погружение 40-летнего чешского дайвера на 52,1 метра за один вдох позволило спортсмену побить свой собственный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2021 году на озере в родной Чехии Дэвид Венцл занырнул под лед на глубину 50 метров, вынырнув в ту же полынью, откуда и стартовал.

После завершения подводного заплыва Дэвид открыл бутылку шампанского. После этого прошел медобследование, чтобы убедиться, что с его здоровьем все в порядке.

По словам его промоутера Павла Калоуса, заплыв под водой швейцарского озера при температуре от 1 до 4 градусов по Цельсию занял у фридайвера 1 минуту 54 секунды, что немного медленнее, чем ожидалось.

Он всем доволен, но признает, что нервничал немного больше, чем обычно, у него были некоторые проблемы с дыханием, - сказал он агентству Reuters.

И добавил:

Для него не сложно находиться в холодной воде. Недостаток кислорода - это нормально для него. Но это было совершенно по-другому, потому что действительно трудно работать с давлением в ушах в холодной воде.

По словам промоутера, соединение трех составляющих - холодной воды, недостатка кислорода и проблемы с работой под давлением - дают уникальный результат. Скорее всего, он тоже будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.