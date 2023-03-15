Подкасты с автором книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг вызвали скандал из-за ее взгляда на трансгендеров

Писатель считает, что изменение пола угрожает ее собственной гендерной идентичности. Актеры, сыгравшие в фильме про Поттера, имеют другое мнение.

Серия подкастов, включающая оригинальные интервью с автором “Гарри Поттера” Джоан Роулинг, дебютировала 7 марта. И сразу вызвала большой ажиотаж в Сети, поскольку углубила споры по поводу анти-транс-риторики автора.

Роулинг подвергалась громкой критике с тех пор, как в 2020 году опубликовала серию постов, в которых смешивала секс с гендером и защищала идеи, предполагающие, что изменение биологического пола угрожает ее собственной гендерной идентичности.

О чем шла речь в подкастах сегодня? Их ведущая Меган Фелпс-Ропер - бывший член и представитель баптистской церкви Уэстборо. Роулинг пояснила ведущей, что претензии к ней считает "процессом над ведьмами". И не беспокоится, как ее взгляды повлияют на ее наследие.

Я не хожу по дому, думая о своем наследии, - сказала Роулинг Фелпс-Ропер. Меня волнует настоящее. Я забочусь о живых.

Писатель также подчеркнула:

Время покажет, правильно ли я все поняла. Я могу только сказать, что я много думала об этом. И обещаю, что выслушаю другую сторону.

Автор сказала, что нападки фанатов с либеральными ценностями ее "поражают иначе", чем консерваторы, критиковавшие темы колдовства в ее книгах.

Но в то же время, я должна вам сказать, что миллионы поклонников " Гарри Поттера" все еще со мной, - добавила она. И многие из них благодарны за то, что я сказала то, что сказала.

Писатель назвала активистов и движение за равноправие трансгендеров "чем-то опасным", добавив, что "этому нужно бросить вызов".

Впервые Роулинг подверглась критике в 2019 году за то, что поддержала в Твиттере исследователя Майю Форстатер, потерявшую работу в аналитическом центре из-за заявления о том, что люди не могут изменить свой биологический пол.

К слову, сыгравший Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф в своем эссе 2020 года для некоммерческой организации ЛГБТК The Trevor Project написал:

Трансгендерные женщины - это женщины. Любое утверждение об обратном стирает идентичность и достоинство трансгендерных людей и идет вразрез со всеми советами профессиональных ассоциаций здравоохранения.

Трансгендеров поддержала и Эмма Уотсон, сыгравшая в фильме Гермиону Грейнджер.