Пользователей соцетей шокировало сравнение цены «Москвича 3е» и Tesla Model 3
2023-03-15 16:44
Пользователи социальных сетей сравнили цены на новый электрический кроссовер «Москвич 3е» в России и электрокар Tesla Model 3 в США.
Результаты сравнения оказались неожиданными. Седан Tesla Model 3 обойдется американцам, желающим получить машину уже в марте в 42 990 долларов.
По нынешнему курсу это примерно 3,2 млн российских рублей. «Москвич 3е» предлагают покупателям в России за 3,5 млн рублей.
Правда, эксперты считают такое сравнение некорректным, причем сразу по нескольким очевидным причинам.
Это и разница в типах кузова, и существенные отличия в технических характеристиках. Машины даже относятся к совершенно разным классам.
Опубликовано: Светлана Репина