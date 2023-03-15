Пользователей соцетей шокировало сравнение цены «Москвича 3е» и Tesla Model 3

Пользователи социальных сетей сравнили цены на новый электрический кроссовер «Москвич 3е» в России и электрокар Tesla Model 3 в США.

Результаты сравнения оказались неожиданными. Седан Tesla Model 3 обойдется американцам, желающим получить машину уже в марте в 42 990 долларов.

По нынешнему курсу это примерно 3,2 млн российских рублей. «Москвич 3е» предлагают покупателям в России за 3,5 млн рублей.

Правда, эксперты считают такое сравнение некорректным, причем сразу по нескольким очевидным причинам.

Это и разница в типах кузова, и существенные отличия в технических характеристиках. Машины даже относятся к совершенно разным классам.