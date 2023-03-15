США регистрирует рост смертей в ДТП, 40 процентов из них приходится на пять американских штатов

За первые девять месяцев 2022-го года в Америке произошло 31 785 смертельных случаев на дорогах.

Forbes подсчитал, что каждые 15 минут в Соединенных Штатах происходит одна автомобильная авария со смертельным исходом.

Национальное управление безопасности дорожного движения страны, в свою очередь, сообщило, что за первые девять месяцев 2022 года в США произошло 31 785 смертельных случаев на дорогах.

Если в целом это меньше, чем за аналогичный период 2021-го года, то в 25 штатах наметился рост таких аварий. А в пяти из них рост смертей на дорогах и вовсе зашкаливает. На их долю пришлось 37 процентов от общего числа смертельных ДТП.

В числе таких "лидеров" - Техас, где в 2022 году зарегистрировано 3 349 смертельных случаев, что на 0,4 процента больше, чем годом ранее.

В этот список вошла также Калифорния, где погибли 3178 человек - на 2,2 процента меньше, чем в 2021-м.

Больше смертельных ДТП зафиксировано также во Флориде, Джорджии и Северной Каролине.

В отчете Tribune указано, что основные причины - высокие скорости при низком использовании ремней безопасности. Еще одна проблема - неравномерное покрытие сотовой связи, из-за чего бывает трудно позвать на помощь или получить подкрепление.

Нередко причинами ДТП становится также вождение в нетрезвом виде.