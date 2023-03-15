АвтоВАЗ дает скидку на Lada Granta в обмен на утилизацию старого автомобиля

Компания АвтоВАЗ сообщила об открытии собственной программы утилизации автомобилей.

По информации автопроизводителя, покупатели могут получить скидку в 70 000 рублей на Lada Granta 2023 года выпуска, если сдадут свой старый автомобиль на утилизацию.

При покупке такой же машины 2022 года выпуска скидка составит 280 000 рублей, но есть несколько условий.

Машина, которую покупатель сдает на утилизацию, должна быть выпущена не менее восьми лет назад

Важно, чтобы она находилась в собственности у нынешнего владельца как минимум год к моменту сдачи на утилизацию.

У машины должны быть кузов, мотор, органы управления, колеса и прочие основные конструктивные элементы.