В американском штате Арканзас поставят памятник абортам

По информации ABC News, американские законодатели выступили с предложением об установке памятника абортам.

Эту идею в Палате представителей поддержали республиканцы. По их мнению, это будет памятник нерожденным детям.

Установить монумент планируется в штате Арканзас рядом с местным Капитолием. Специальная комиссия уже определилась с его дизайном.

Республиканцы предложили властям штата собрать деньги на новый памятник, но некоторые представители партии не согласны с этим решением.

По их мнению, вместо установки памятника следовало потратить собранные деньги на помощь приемным детям и беременным женщинам.