Осужденный за секс-насилие над детьми рокер Гэри Глиттер вернулся в тюрьму через месяц после освобождения

78-летнего британца Пола Гэдда впервые осудили за детскую порнографию в 1999 году. По схожей статье его судили и выдворяли из стран Азии.

Осужденный по обвинению в сексуальном насилии над детьми глэм-рокер Гэри Глиттер вернулся в тюрьму чуть более чем через месяц после того, как его освободили условно, сообщает New York Times.

Музыкант, настоящее имя которого Пол Гэдд, нарушил условия испытательного срока, хотя Министерство юстиции Великобритании не представило никаких подробностей.

По некоторым данным, Гэдда вернули в тюрьму через несколько дней после того, как британский таблоид The Sun сообщил, что получил видео, на котором музыкант использует смартфон и, похоже, спрашивает кого-то о возможном доступе к всемирной паутине.

Гэдд был освобожден из тюрьмы после отбытия половины срока из 16 лет, назначенныйх ему в 2015 году. Музыканта признали виновным в попытке изнасилования, четырех эпизодах непристойного нападения и секса с девушкой младше 13-ти лет.

Эти обвинения были выдвинуты в связи с многочисленными инцидентами, произошедшими в период с 1975 по 1980 годы, они связаны со скандалом с педофилами, в том числе с ведущим Top of the Pops Джимми Сэвиллом.

Ричард Скоре, адвокат одной из жертв Гэдда, сказал, что приветсвует возвращение рокера в тюрьму:

Глиттер - человек, не испытывающий угрызений совести, и моему клиенту всегда было ясно, что он представляет серьезный риск для общества. Я надеюсь, что он отбудет весь оставшийся срок своего заключения за решеткой, где ему и место.

78-летнего Гэдда впервые осудили за детскую порнографию в 1999 году. После своего освобождения из тюрьмы он переехал в страны Юго-Восточной Азии.

Из Камбоджи его выдворили в 2002 году из-за подозрений в сексуальном насилии над детьми. Позже он объявился во Вьетнаме, где был осужден за совершение непристойных действий с несовершеннолетними девочками.

Мужчина избежал смертной казни, его приговорили к трем годам заключения во вьетнамской тюрьме, а затем депортировали обратно в Великобританию.

В 2008 году Гэри Глиттера внесли в реестр сексуальных преступников страны, а в 2012 году арестовали и предъявили обвинение, связанное со скандалом вокруг Сэвила.