Кадыров опроверг слухи о своей неизлечимой болезни
2023-03-15 17:44
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что у него якобы развивается неизлечимое заболевание.
Он заявил, что здоров, полон сил и ему даже жаль разочаровывать тех, кто надеялся на ухудшение его здоровья.
Чеченский лидер уверяет, что активно занимается спортом, ходит в походы в горы и продолжает заниматься вопросами развития Чечни.
Кадыров также рассказал, что за прибор постоянно держит в руке. Ранее появилась информация о том, что это некое медицинское приспособление, связанное со здоровьем главы Чечни.
На самом деле это оказался счетчик молитв, который позволяет узнать, сколько раз был прочитан салават.
Опубликовано: Светлана Репина