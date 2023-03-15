Кадыров опроверг слухи о своей неизлечимой болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что у него якобы развивается неизлечимое заболевание.

Он заявил, что здоров, полон сил и ему даже жаль разочаровывать тех, кто надеялся на ухудшение его здоровья.

Чеченский лидер уверяет, что активно занимается спортом, ходит в походы в горы и продолжает заниматься вопросами развития Чечни.

Кадыров также рассказал, что за прибор постоянно держит в руке. Ранее появилась информация о том, что это некое медицинское приспособление, связанное со здоровьем главы Чечни.

На самом деле это оказался счетчик молитв, который позволяет узнать, сколько раз был прочитан салават.