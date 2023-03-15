Телеведущая Татьяна Веденеева решила покинуть Россию и поехать во Францию
Звезда рассказала, что на Лазурном берегу у нее есть своя квартира, которую ей оставил бывший муж.
Татьяна Веденеева дважды была замужем. После развода с первым мужем Валерием актриса в 90-х познакомилась с бизнесменом Юрием Бегаловым, сообщает Космополитен.
В браке с Бегаловым звезда прожила 15 лет, 9 из них на Лазурном берегу. В 2009-м они развелись из-за измен Юрия. После этого Веденеева вернулась в Россию и сейчас живет в Подмосковье, служит в театре «Школа современной пьесы».
В этом году звезда отметит свое 70-летие. Артистка заявила, что не планирует пышных торжеств со звездными друзьями. Татьяна решила пожить за границей.
Летом, вероятно, поеду во Францию. Муж после развода оставил мне там квартиру, — пояснила Татьяна.
Сдавать сложно, я плачу налоги. Но в последнее время из-за пандемии было не выбраться.
По словам актрисы, навсегда уезжать из России она не собирается. Веденеева всегда чувствовала, что она чужая в Европе. Тем более, что сейчас там сильная русофобия, посетовала телеведущая.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Антон Райт
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