The Independent: западные санкции за год практически не повлияли на жизнь россиян

Издание The Independent пишет, что за год действия западных санкций жизнь россиян практически не изменилась.

Авторы материала отмечают, что в России так и не случилось падения национальной валюты, роста безработицы и банкротства банков, на что рассчитывал Запад.

По информации издания, в магазинах сегодня представлен тот же ассортимент, доступны многие мировые бренды, а некоторые из них успешно заменены отечественными аналогами.

Одной из причин такой ситуации авторы называют получение Россией рекордных доходов от продажи ископаемого топлива.

По их мнению, это способствовало укреплению рубля, позволило своевременно выплачивать пенсии и зарплаты, а также финансировать армию.