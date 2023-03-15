Французский бульдог становится лучшей породой собак в США

Впервые за три десятилетия в США появилась новая любимая порода собак, по данным Американского клуба собаководства.

Популярность породы обостряет споры о том, есть ли что-то полезное в размножении собак, склонных к заболеваниям дыхания, позвоночника, глаз и кожи.

Британская ветеринарная ассоциация призвала людей не покупать плоскомордых пород, таких как французы.

В Нидерландах запрещено разведение собак с очень короткой мордой, а министр сельского хозяйства страны намерен запретить даже их владение.

“Французские бульдоги могут вызвать поляризацию”, - говорит доктор Кэрри Стефаниак, ветеринар из Глендейла, штат Висконсин, который входит в комитет по здравоохранению французского клуба.