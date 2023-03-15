Французский бульдог становится лучшей породой собак в США
Впервые за три десятилетия в США появилась новая любимая порода собак, по данным Американского клуба собаководства.
Популярность породы обостряет споры о том, есть ли что-то полезное в размножении собак, склонных к заболеваниям дыхания, позвоночника, глаз и кожи.
Британская ветеринарная ассоциация призвала людей не покупать плоскомордых пород, таких как французы.
В Нидерландах запрещено разведение собак с очень короткой мордой, а министр сельского хозяйства страны намерен запретить даже их владение.
“Французские бульдоги могут вызвать поляризацию”, - говорит доктор Кэрри Стефаниак, ветеринар из Глендейла, штат Висконсин, который входит в комитет по здравоохранению французского клуба.
Опубликовано: Антон Райт
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Антон Райт
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