BMW поддержала автомобили на водородном топливе, заявив, что электромобили не будут работать в некоторых частях мира
Немецкий автомобильный гигант заявил, что “продвигается вперед” в разработке автомобилей на водородном топливе после кратковременного выпуска водородной версии своего роскошного внедорожника X5 в конце прошлого года.
Компания написала в своем годовом отчете, опубликованном в среду:
“Наш мир полон разнообразия и индивидуальности – почему мобильность должна отличаться?
“Никто не может долго стоять на одной ноге - не говоря уже о том, чтобы пытаться так ходить.
Мы твердо верим, что мобильность будущего также нуждается по крайней мере в еще одной опоре, в дополнение к электрическим трансмиссиям.
“Мы рассматриваем водородно-электрические транспортные средства как значимое дополнение к электронной мобильности”.
BMW следует примеру Toyota и Renault, поддерживая газ в качестве альтернативного топлива, чтобы помочь отрасли достичь нулевых целей.
Опубликовано: Антон Райт