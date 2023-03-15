BMW подтверждает, что седан i5 станет его первым полностью электрическим автомобилем 5-й серии

К концу года компания также выпустит модель iX2, а в 2024 году - модель touring i5.

BMW раскрыла более подробную информацию о своих планах выпуска электромобилей, изюминкой которых является появление седана i5 в октябре 2023 года вместе с бензиновой 5-й серией следующего поколения.

Компания также планирует представить внедорожник iX2 в этом году и i5 touring EV в 2024 году.

Все это является частью плана по внедрению электромобилей с аккумуляторами (BEV) "практически во всех основных сегментах своего бизнеса", - говорится в сообщении компании в прогнозе на 2023 год.

Как и в случае с i7, BMW одновременно выпустит свои новые автомобили 5-й серии, включая электрическую версию i5.

"Гибкая архитектура трансмиссии означает, что новый седан BMW 5-й серии может предлагаться в полностью электрических и гибридных вариантах, а также оснащаться высокоэффективными бензиновыми и дизельными двигателями с 48-вольтовой гибридной технологией", - говорится в сообщении.