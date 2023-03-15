Время и деньги для любви: Китай обсуждает способы повышения рождаемости

Обеспокоенные сокращением населения Китая, политические советники правительства разработали более 20 рекомендаций по повышению рождаемости.

Китай загнал себя в демографическую яму в основном из-за своей политики одного ребенка, введенной в период с 1980 по 2015 год.

Власти повысили лимит до трех в 2021 году, но даже во время пребывания дома во времена COVID пары неохотно заводили детей.

Молодые люди называют высокие расходы на уход за детьми и образование, низкие доходы, слабую систему социальной защиты и гендерное неравенство в качестве причин, мешающих им заводить детей.

Предложения по повышению рождаемости, сделанные на ежегодной встрече Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) в этом месяце, варьируются от субсидий семьям, воспитывающим первого ребенка, а не только второго и третьего, до расширения бесплатного государственного образования и улучшения доступа к лечению бесплодия.

Население Китая начало сокращаться в прошлом году, впервые за 60 лет.

Член НПКСК Цзян Шэннань предложил, чтобы молодые люди работали только восемь часов в день, чтобы у них было время влюбиться, жениться и завести детей и чтобы женщины не переутомлялись.

По словам Сюцзянь Пэн, старшего научного сотрудника Центра политических исследований Университета Виктории в Австралии, стимулирование к рождению первого ребенка может побудить пары завести хотя бы одного ребенка.Во многих провинциях в настоящее время субсидируются только вторые и третьи дети.

Чтобы помочь облегчить давление на молодые семьи, Национальная комиссия здравоохранения (NHC) опубликовала в среду проект правил, которые позволят квалифицированным специалистам осуществлять дневной уход максимум за пятью детьми в возрасте до трех лет.

Уровень рождаемости в Китае в прошлом году снизился до 6,77 рождений на 1000 человек с 7,52 рождений в 2021 году, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений.

Демографы предупреждают, что Китай состарится раньше, чем разбогатеет, поскольку его рабочая сила сокращается, а местные власти, обремененные долгами, тратят больше на свое пожилое население.

Эксперты также высоко оценили предложение отменить все меры по планированию семьи, в том числе ограничение на троих детей и требование к женщинам состоять в законном браке для регистрации своих детей.

Арьян Джонка, доцент Лондонской школы экономики, сказал, что финансовых стимулов недостаточно, и политика, направленная на обеспечение гендерного равенства и улучшение трудовых прав женщин, вероятно, окажет большее влияние.

Такие предложения НПКЗ, как отпуск по беременности и родам, оплачиваемый правительством, а не работодателем, помогут уменьшить дискриминацию в отношении женщин, в то время как увеличение отпуска по уходу за ребенком устраняет барьер для отцов в принятии на себя большего количества родительских обязанностей, считают эксперты.

Демограф И Фусянь по-прежнему скептически относится к тому, окажут ли какие-либо меры существенное влияние сами по себе, заявив, что Китаю необходима "парадигмальная революция всей экономики, общества, политики и дипломатии для повышения рождаемости".