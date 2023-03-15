Швеция пообещала странам-кандидатам на вступление в ЕС сложную процедуру

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон утверждает, что новым странам придется пройти сложную процедуру для интеграции в Евросоюз.

Он уточнил, что основная задача сейчас заключается в том, чтобы оказать поддержку странам-кандидатам в проведении реформ.

Шведский премьер уточнил, что это касается и Украины, и других государств, которые должны присоединиться к ЕС только тогда, когда будут действительно готовы.

Кристерссон признал впечатляющие достижения Украины в плане евроинтеграции и напомнил, что Еврокомиссия представит свой отчет по этому поводу уже нынешней весной.

Он указал на необходимость выполнения предварительных требований Евросоюза перед началом переговоров о присоединении.