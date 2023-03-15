МАГАТЭ сообщило о пропаже 2,5 тонн урана с ливийского объекта

Инспекторы МАГАТЭ сообщили, что с ливийского полигона исчезли 2,5 тонны урана. Пропажа была обнаружена 14 марта.

По информации агентства, речь идет о 10 бочках, в которых находился урановый концентрат. Это подтверждает ливийская сторона.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ получило от Великобритании, США и Австралии гарантии отсутствия у австралийской стороны ядерного оружия.

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ в будущем имеет право проводить проверки, чтобы удостовериться, что в Австралии не создают ядерное оружие.

Это связано с наличием в стране ядерного материала, который будет использоваться в качестве топлива для подводных лодок.