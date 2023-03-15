Голландский суд признал мужчину виновным в снятии презерватива во время секса без согласия его партнерши

Однако голландский суд в округе Дордрехт оправдал мужчину по обвинению в изнасиловании, поскольку суд постановил, что секс был по обоюдному согласию.

Голландский суд решил, что своими действиями подозреваемый заставил жертву мириться с незащищенным сексом с ним.

При этом он ограничил ее личную свободу и злоупотребил доверием, которое женщина ему оказала.

Подобные инциденты стали серьезной проблемой для судебных органов, поскольку они решают, как наилучшим образом рассматривать дела, которые могут подвергнуть сексуального партнера заболеваниям, передающимся половым путем, и нежелательной беременности.

В конце концов суд приговорил подозреваемого, 28-летнего уроженца Роттердама сирийского происхождения, к трехмесячному тюремному заключению условно и штрафу в размере 1000 евро (1073 доллара США) за причиненный ущерб.

Это дело стало первым обвинительным приговором в Нидерландах за подобное преступление.

В другом случае с участием 26-летнего подозреваемого обвиняемый был оправдан после того, как суд решил, что не может определить, намеревался ли мужчина принудить свою партнершу к незащищенному сексу.