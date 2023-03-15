Bild: Меркель отправилась в отпуск на Канары эконом-классом

Издание Bild пишет, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск авиарейсом эконом-класса.

По информации издания, Меркель вместе с мужем Йоахимом Зауэром отдыхала на Канарских островах.

Она прилетела туда обычным рейсом авиакомпании Eurowings, а не правительственным самолетом, как делала раньше.

Есть информация о том, что Меркель сопровождали в поездке несколько человек. Журналисты полагают, что это были сотрудники службы безопасности.

Сообщается также, что во время полета Ангела Меркель разгадывала кроссворды, читала на планшете и ела бутерброды.