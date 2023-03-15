Kyodo: депутата парламента Японии Хигаситани уволили за прогулы

Агентство Kyodo сообщает, что японский сенатор Ёсикадзу Хигаситани лишен мандата, поскольку с момента избрания он ни разу не был на заседаниях парламента.

Это первый подобный случай в истории Японии. Хигаситани является блогером и ведущим YouTube-канала под псеводнимом GaaSyy.

На претензии парламента по поводу его отсутствия на заседаниях сенатор прислал извинения в видеоформате.

Хигаситани постоянно живет в Дубае. В Японию он не приезжает, поскольку там ему грозит арест. Сенатора подозревают в мошенничестве.

Ранее сенатор пообещал нескольким людям встречу с участниками группы BTS и взял за это деньги, но никакой встречи не было.