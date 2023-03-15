В Польше зафиксированы рекордные показатели инфляции

Государственное статистическое агентство Польши GUS сообщает, что по итогам февраля инфляция в стране достигла 18,4% в сравнении с показателем прошлого года.

Наиболее значительное подорожание затронуло продовольственные товары, цены на них выросли на 24%.

В то же время энергоносители подорожали на 22,7%, услуги транспорта – на 22%. Примечательно, что цены на сахар в Польше выросли на 85%.

Меньше всего выросли цены на услуги в сфере здравоохранения, там рост составил 10%, а в сфере коммуникаций – 7,8%.

В январе нынешнего года в Польше была зафиксирована инфляция в 17,2%, а в 2021 году показатель был равен 5,1%.

Между тем продукты питания в еврозоне за год подорожали на 15%, а в отдельных странах – на 20%.