Острая еда может приносить как пользу, так и вред

В перце содержится алкалоид, который помогает бороться с вирусами и бактериями.

Этот алкалоид называется капсаицин. Он имеет ярко выраженное антисептическое действие.

Именно благодаря ему острая еда эффективно борется с попавшими в желудок инфекциями. Кроме того, острая еда вызывает прилив крови к желудку и другим органам, что способствует быстрому перевариванию и нормализует процессы обмена веществ.

Острое "нравится" и нашему мозгу - вкусовые рецепторы реагируют на жжение и посылают сигналы организму. В результате этого активно вырабатываются эндорфины и пропадает чувство дискомфорта.

Но употреблять острую пищу чаще 2-3 раз в неделю нельзя. В противном случае может развиться гастрит, так как снизятся защитные свойства слизистой оболочки желудка.