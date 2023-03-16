Страны Запада оказывают давление на Африку, запрещая контактировать с Россией

Представители делегаций США, Канады, Евросоюза в преддверии саммита "Россия-Африка" буквально "осаждают" африканское руководство с требованиями прекратить сотрудничество с РФ.

Об этом сообщил Олег Озеров, посол по особым поручениям МИД Российской Федерации.

Особое внимание Озеров обратил на слова министра финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен.

Она заявила, что посетила многие страны Африки, и во время визитов угрожала быстрой и решительной реакцией Вашингтона на нарушение антироссийских санкций.

Посол считает, что подобные действия, это "еще один пример шантажа, открытой диктовки и угроз, которые недопустимы в современном мире".