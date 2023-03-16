Болтон: Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но его пугает победа Украины

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что Джо Байден хочет поражения России, однако победа Украины вызывает у него страх.

15 марта в газете The Wall Street Journal появилась публикация Джона Болтона, где он высказал мнение о противоречивой позиции американского президента:

Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина на самом деле «победит».

Как считает экс-советник президента, руководство США поддерживает Украину, но не в таком объеме, чтобы от этой помощи был весомый результат.

Военные ресурсы ВСУ заканчиваются, а для их пополнения недостаточно мощностей.