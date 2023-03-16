Потерял миллионы: принц Гарри стал одной из жертв банкротства банка Silicon Valley Bank

Около 600 миллионов долларов своих сбережений по этой причине лишилась также известная американская телеведущая Опра Уинфри.

Принц Гарри из-за банкротства одного из самых крупных банков США Silicon Valley Bank потерял миллионы долларов. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на издание Argumenti.ru.

Точная сумма финансовых потерь герцога Сассекского неизвестна. Таже нет информации, были ли эти средства застрахованы.

Из-за банкротства Silicon Valley Bank, кроме того, сбережений лишилась также известная американская телеведущая Опра Уинфри.

По версии СМИ, звезда Голливуда могла потерять порядка 600 миллионов долларов.

Silicon Valley Bank располагался в штате Калифорния, банк входил в топ-20 крупнейших финансовых организаций Америки.

10 марта руководство компании объявило банк банкротом, что стало самым масштабным банкротством банка в США с 2008-го года.