Мать умершего новорожденного от блогера-сыроеда голодала и просила у соседей еду

Знакомая семьи рассказала, что в период беременности добросердечные люди подкармливали женщину капустой.

Громкая история с гибелью месячного младенца, скончавшегося от истощения, набирает обороты. Как стало известно, Ленте.ру, беременная жена блогера-сыроеда Максима Лютого тоже голодала.

Женщина тайно ходила к соседям и просила поесть.

Наверное, она была под давлением, в позиции жертвы. Поэтому и не включились материнские инстинкты, когда голодал ребенок. Мало того, она приходила беременная к соседям и кушала там из-под полы. Ее кормили знакомые капустой, — поделилась знакомая матери погибшей крохи.

Лютый, по словам свидетельницы, устроил «лагерь» сыроедов, туда приезжали по 15-20 человек. Россияне там занимались йогой, соблюдали жесткий рацион питания и слушали лекции блогера.

Месячный сын Лютого умер в городе Сочи 8 марта, но известно об этом стало лишь несколько дней спустя. Ребенку, несмотря на ухудшение здоровья, не спешили вызывать медиков, он скончался по пути в больницу.

По предварительным данным, он умер от истощения и пневмонии. Отец ребенка задержан на 10 суток. По версии правоохранителей, блогер вместе с женой недокармливали младенца.