Актер Александр Семчев сбросил сто килограммов и продолжает худеть

Ранее вес звезды достигал 200 килограммов, и это негативно отражалось на здоровье актёра. Врачи предупредили, что опасность может быть смертельной.

Актёр Александр Семчев, известный своим образом весёлого толстяка, два года назад похудел на сто килограммов. И продолжает сбрасывать вес, сообщает КП.

Со ссылкой на свой источник издание уточняет, что ранее вес Семчева достигал 200 килограммов, и это негативно отражалось на здоровье актёра. В какой-то момент доктора его предупредили, что лишний вес превращается в настоящую угрозу для жизни.

Артист после этого всерьез занялся здоровьем и резко похудел на 100 килограммов. Судя по свежим снимкам, Семчев продолжает худеть и дальше.

После первого резкого похудания два года назад Александр обосновал преображение обычной диетой. Но позже выяснилось: на самом деле звезда обратился за помощью к хирургам, ему ушили желудок и провели липосакцию.

Правда, проблемы со здоровьем на этом не закончились: у актера появилась лишняя кожа, начались частые головокружения, давление упало. Но сам Семчев заверил, что не жалеет об операциях.