Об этом глава Крымского полуострова Сергей Аксенов сообщил корреспондентам информационного агентства ТАСС.

По словам Аксенова, украинские власти прекрасно понимают, что ни при каких обстоятельствах у них взять Крым не получится — особенно с учетом тех мер, которые реализуются по поручению президента Владимира Путина.

Как заявил Аксенов, в данный момент на Крымском полуострове все спокойно, ему и его жителям ничего не угрожает. С помощью западных беспилотников, поставляемых Киеву, украинские власти пытаются изучить оборону Крыма — но, как сказал глава полуострова, реализация всех поручений по безопасности и обороне Крыма помогут минимизировать возможный ущерб от этих действий неприятеля.

Ранее руководитель крымского полуострова сообщал, что возведение фортификационных сооружений движется по плану. Он объяснил, что тема строительства линии не может быть полно раскрыта в публичном поле, отметив, что при возведении линии учитывается опыт боевых действий, а на ее строительстве работает большое число людей.