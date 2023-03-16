Налоговики призвали белорусских блогеров к оплате налогов

Ставка налога для них составляет 13 процентов. А исчисляется сумма налога на основании декларации, которую нужно подать до 31 марта.

Министерство по налогам и сборам напомнило белорусским блогерам о том, что нужно уплатить налоги со своих доходов, сообщает КП в Беларуси.

В ведомстве подчеркнули: налоги с полученной прибыли на разных платформах должны платить все белорусы, которые сумели монетизировать свои соцсети.

Под этим подразумеваются доходы, которые блогеры получают за размещение рекламы, получение донатов либо продажу услуг через свой блог.

Для блогеров ставка налога в Беларуси составляет 13 процентов. А исчисляется сумма налога на основании налоговой декларации - как и другие физлица, ее белорусские блогеры должны подать до 31 марта 2023 года.

Уплатить подоходный налог необходимо до 1 июня 2023 года, - уточнили специалисты.

В МНС изданию также пояснили: блогеров, осуществляющих рекламу на регулярной основе, могут признать предпринимателями. В таком случае их деятельность подлежит другому режиму налогооблажения.