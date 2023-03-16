В Лондоне на продажу выставили дом Гарри Поттера

За квартиру, где снимался фильм, просят 385 тысяч фунтов стерлингов. Апартаменты расположены в одном из престижных районов британской столицы.

Апартаменты в одном из престижный районов столицы Британии, где были сняты несколько эпизодов фильма о Поттере, выставлены на продажу, сообщает Газета.ру со ссылкой на английские СМИ.

В киноверсии этим домом владеет Сириус Блэк - единственный выживший из семьи Блэков. Его адрес в фильме значится, как «Лондон, площадь Гриммо, 12».

А на самом деле небольшая квартира-студия в георгианском стиле прописалась на Клермонт-сквер.

В ней есть спальня, гостиная, ванная, кухня. Прямо из квартиры есть выход в сад, где жители дома устраивают барбекю и посиделки с друзьями.

Поблизости - вокзал Кингс-Кросс, с тайной платформы которого главный герой фильма с друзьями-волшебниками отправлялся в школу Хогвартс. За «волшебную» квартиру просят 385 тысяч фунтов стерлингов.