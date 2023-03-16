Иск в Техасе потребовал, чтобы судья отозвал одобрение FDA на таблетки для аборта мифепристон

Федеральный судья Техаса в среду признал беспрецедентный характер судебного процесса против абортов.

Федеральный судья в Техасе в среду заслушал аргументы как за, так и против одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США препарата для абортов мифепристона.

Дело рассматривается в рамках серьезной юридической проблемы, которая угрожает доступу к препарату по всей стране.

Юридическая группа Alliance Defending Freedom, выступающая против абортов, подала иск с требованием, чтобы судья Мэтью Качмарик приостановил или отозвал 20-летнее одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами мифепристона.

Препарат широко использовался в сочетании с препаратом мизопростол для прерывания беременности.

В своем иске группа утверждала, что FDA одобрило "небезопасный" препарат еще в 2000 году.

Между тем, правительство США утверждает, что неопровержимые доказательства и многочисленные исследования показали, что мифепристон безопасен.

Во время слушаний в среду Washington Post и Associated Press сообщили, что все стороны признали беспрецедентный характер судебного процесса.

Отмена одобрения мифепристона FDA может немедленно перевернуть репродуктивную систему для бесчисленных женщин.

Недавние исследования показывают, что более половины всех абортов в США являются медикаментозными абортами.

Качмарик даже попросил группу Alliance Defending Freedom, выступающую с иском, назвать "аналог, в который суды вмешались бы таким же образом", что означает аннулирование одобрения FDA давно существующего на рынке препарата.

Адвокат, представляющий Alliance Defending Freedom, Эрик Баптист, ответил, не может привести пример аналогичных ситуаций, потому что прецедентов нет.

Такие препараты, как мифепристон и мизопростол, оказались в центре внимания с тех пор, как Верховный суд отменил дело Роу против Уэйда в июне прошлого года.

Активисты и законодатели, выступающие против абортов, стремились ограничить доступ к лекарствам, в то время как их оппоненты, включая администрацию Байдена, стремились расширить доступ.

Мифепристон чаще всего используется в качестве первой части двухэтапного процесса прерывания беременности.

Пациентки обычно принимают таблетки мифепристона, которые блокируют гормон прогестерон и прерывают беременность, а через 24-48 часов принимают таблетки мизопростола, которые вызывают схватки.

Согласно сообщению, во время слушания в среду Качмарик отметил, что вынесет решение как можно скорее.