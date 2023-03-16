Максим Галкин выложил в соцсети фото со съемок в украинской крепости

Они были сделаны еще в 2015 году, когда артист снимался в 12-серийном сериале «Все могут короли».

Юморист Максим Галкин, признанный в России иноагентом, выложил в соцсети несколько архивных фото со съемок сериала «Все могут короли».

На снимках артист находится на территории старинной крепости на Украине.

12-серийная лента снималась в 2015 году. Главные места - Каменец-Подольский и Хотин, где и расположена крепость на фото, уточняет Рамблер.

Вместе с Максимом Галкиным в сериале задействованы Александр Балуев, Мария Семкина, Полина Филоненко и другие известные актеры.

Согласно сюжету, московский менеджер Миша Николаев меняется местами с герцогом Майклом Каннингемом из средневекой Англии. В новой реальности герой Галкина влюбляется в родную сестру Майкла- Диану. А сердце Майкла завоевала коллега Миши Кира.