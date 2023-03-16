Чулпан Хаматова выступит на сцене перед россиянами

В ОАЭ в конце марта актриса представит свой новый спектакль, в числе зрителей будут бывшие соотечественники покинувшей Россию звезды.

Чулпан Хаматова сейчас в активном творческом поиске. Одна из некогда самых любимых и высокооплачиваемых актрис России в 2022 году решила перечеркнуть все достижения и перебралась в Латвию, сообщает Вумен.ру.

Проблем с жильем у актрисы нет - у нее давно построен дом под Ригой, недавно она купила также апартаменты за миллион евро. Но рабочие вопросы при этом не улажены: в латышском театре акрису недавно постигла творческая неудача.

Руководство театра отменило постановку по пьесе Гоголя «Старосветские помещики», но дебют не состоялся. Недавно новые творческие пути Чулпан Хаматова стала искать в Грузии.

Она приехала туда, чтобы обсудить перспективы возможного участия в постановках Русского театра Драмы им. Александра Грибоедова.

Кроме того, Чулпан Хаматова готовится к выступлению в ОАЭ. В Дубае актриса выйдет на сцену со спектаклем «Сны о рояле». Вместе с ней зритель увидит пианиста из Латвии Андреаса Осокина.

Выступление состоится в театральной студии в Дубае. Основная публика будет русскоговорящая. Билеты есть в продаже. Их стоимость - от 150 долларов.