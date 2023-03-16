Чулпан Хаматова выступит на сцене перед россиянами
В ОАЭ в конце марта актриса представит свой новый спектакль, в числе зрителей будут бывшие соотечественники покинувшей Россию звезды.
Чулпан Хаматова сейчас в активном творческом поиске. Одна из некогда самых любимых и высокооплачиваемых актрис России в 2022 году решила перечеркнуть все достижения и перебралась в Латвию, сообщает Вумен.ру.
Проблем с жильем у актрисы нет - у нее давно построен дом под Ригой, недавно она купила также апартаменты за миллион евро. Но рабочие вопросы при этом не улажены: в латышском театре акрису недавно постигла творческая неудача.
Руководство театра отменило постановку по пьесе Гоголя «Старосветские помещики», но дебют не состоялся. Недавно новые творческие пути Чулпан Хаматова стала искать в Грузии.
Она приехала туда, чтобы обсудить перспективы возможного участия в постановках Русского театра Драмы им. Александра Грибоедова.
Кроме того, Чулпан Хаматова готовится к выступлению в ОАЭ. В Дубае актриса выйдет на сцену со спектаклем «Сны о рояле». Вместе с ней зритель увидит пианиста из Латвии Андреаса Осокина.
Выступление состоится в театральной студии в Дубае. Основная публика будет русскоговорящая. Билеты есть в продаже. Их стоимость - от 150 долларов.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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