Чаплин родился в Лондоне в 1889 году и начал свою карьеру в шоу-бизнесе в возрасте 10 лет
Он был одним из самых высокооплачиваемых актеров своего времени и одним из первых, кто получил за свою работу более миллиона долларов.
Чаплин был четырежды женат и имел 11 детей от 4 разных жен. Он был известен своей роли бродячего музыканта в фильме "The Tramp" (1915) и использовал этот образ во многих своих последующих фильмах.
Чаплин был также режиссером большинства своих фильмов.
Он был номинирован на Оскар 11 раз и выиграл его только один раз, за музыку к фильму "Limelight". Чаплин был обвинен в коммунистических связях во время "Красной паники" в 1950-х годах и был вынужден покинуть США.
В 1975 году он был рыцарем Британской империи. Чаплин был близок с Альбертом Эйнштейном и они часто общались друг с другом.
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Чаплин был известен своими скандальными отношениями с молодыми женщинами, в том числе с 16-летней актрисой Майей Флорен.
Он был одним из первых актеров, которые начали использовать свой образ в качестве бренда, и многие продукты были названы в его честь.
В 1940 году Чарли Чаплин снял фильм "Великий диктатор", в котором он сыграл сразу две роли - Аденойда Хинкеля, пародирующего нацистского диктатора Германии Адольфа Гитлера, и еврейского барбера, который случайно оказывается на месте диктатора. Этот фильм стал одним из самых значимых произведений Чаплина, в котором он высмеивал нацизм и фашизм в Европе.
Он был известен своими навыками игры на скрипке и часто включал музыку в свои фильмы.
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Чаплин был одним из первых актеров, которые начали использовать искусственные эффекты в своих фильмах, и его фильм "City Lights" (1931) считается одним из первых фильмов, в которых была использована замедленная съемка.
Он умер в 1977 году в возрасте 88 лет, оставив после себя наследие, которое навсегда изменит мир кино.
Опубликовано: Антон Райт