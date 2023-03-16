Чаплин родился в Лондоне в 1889 году и начал свою карьеру в шоу-бизнесе в возрасте 10 лет

Он был одним из самых высокооплачиваемых актеров своего времени и одним из первых, кто получил за свою работу более миллиона долларов.

Чаплин был четырежды женат и имел 11 детей от 4 разных жен. Он был известен своей роли бродячего музыканта в фильме "The Tramp" (1915) и использовал этот образ во многих своих последующих фильмах.

Чаплин был также режиссером большинства своих фильмов.

Он был номинирован на Оскар 11 раз и выиграл его только один раз, за музыку к фильму "Limelight". Чаплин был обвинен в коммунистических связях во время "Красной паники" в 1950-х годах и был вынужден покинуть США.

В 1975 году он был рыцарем Британской империи. Чаплин был близок с Альбертом Эйнштейном и они часто общались друг с другом.