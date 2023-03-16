В 1928-1929 годах Аркадий Райкин сидел год в Бутырке

Это факт никем из родственников никогда не подтверждался и сам Райкин никогда не комментировал этот факт.

Биографу Аркадия Исааковича стало известно, что когда Ему было 17 лет он часто ездил в московские театры и, не имея денег на билеты, якобы проникал на представления «зайцем».

Однажды таким образом он попал на правительственный концерт. После его окончания на выходе Райкина задержали, поскольку у парня отсутствовал спецпропуск на мероприятие.

Последовал арест по подозрению в шпионаже и год будущего артиста продержали в Бутырской тюрьме. Затем обвинения были сняты и Райкина освободили.

На протяжении всей своей жизни Аркадий Райкин был остр, интересен и бесстрашен. Он был легендой своего времени и останется в памяти поколений как один из лучших артистов нашей страны.