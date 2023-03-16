В 1928-1929 годах Аркадий Райкин сидел год в Бутырке
Это факт никем из родственников никогда не подтверждался и сам Райкин никогда не комментировал этот факт.
Биографу Аркадия Исааковича стало известно, что когда Ему было 17 лет он часто ездил в московские театры и, не имея денег на билеты, якобы проникал на представления «зайцем».
Однажды таким образом он попал на правительственный концерт. После его окончания на выходе Райкина задержали, поскольку у парня отсутствовал спецпропуск на мероприятие.
Последовал арест по подозрению в шпионаже и год будущего артиста продержали в Бутырской тюрьме. Затем обвинения были сняты и Райкина освободили.
На протяжении всей своей жизни Аркадий Райкин был остр, интересен и бесстрашен. Он был легендой своего времени и останется в памяти поколений как один из лучших артистов нашей страны.
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В 1941 году Райкин попросился на фронт, вместе со своим театром. Он выступал перед тысячами солдат и офицеров, поднимая им настроение своим талантом и юмором. Именно на фронте у Райкина впервые появились сатирические миниатюры, в основном на политическую тему.
В 1965 году Райкина пригласили в Лондон, на открытие нового телеканала. Говорят, чтобы министр культуры Фурцева выпустила артиста в Англию, британцы предлагали стране большие деньги. В аэропорту Райкина встречали журналисты, которые спросили «Сколько вы получаете за концерт в СССР?» Артист ответил: «Ну, приблизительно столько же, сколько и здесь». На следующий день газеты вышли с заголовками «Райкин – самый дорогой артист мира!»
Аркадий Райкин был знаком с Леонидом Брежневым. Именно он перевёз театр Райкина в Москву, когда артист лежал в Центральной клинической больнице. В результате всему театру поменяли прописку, и всем работникам дали квартиры в Москве. Так в столице и появился театр «Сатирикон».
Опубликовано: Антон Райт